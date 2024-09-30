鹿児島地方検察庁の前に集まったのは袴田事件の支援者たちです。支援団体は袴田さんが再審で無罪判決が言い渡されたことを受け、全国の検察庁の前で控訴しないよう求める活動を行っていて、30日鹿児島でも訴えました。(支援者たち)「無罪判決に対し検察は控訴をするなー！」今回の再審は検察が控訴しなければ袴田さんの無罪が確定します。支援者たちは「控訴やめて」と書かれたカードを掲げ、検察庁に対し控訴しな