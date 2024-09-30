アメリカ東海岸ではハリケーンが壊滅的な被害をもたらしています。超大型ハリケーン「へリーン」。その大きさは宇宙からもはっきりと分かるほどです。先週、5段階で上から2番目のハリケーンとしてフロリダ州に上陸したへリーン。地元住民「向こうのあの建物、崩れ落ちそうだ。今、ママの家に向かっているが、首まで水が来ている。これ以上、進むのは無理みたいだ」中心付近の最大瞬間風速は約62メートル。海沿いの町では