9月30日は、秋の全国交通安全運動期間に定められた「交通事故死ゼロを目指す日」です。これにあわせて、飲酒運転の車に女性がはねられ死亡した熊本市の現場で、大西市長や県警が飲酒運転根絶を呼びかけました。 ■熊本市・大西一史市長「こんにちは。飲酒運転の根絶の運動をしていまして。どうぞよろしくお願いいたします」9月27日、熊本市中央区の五福小学校前でチラシを配っていたのは…熊本市の大西市長や警察職員。車や通行