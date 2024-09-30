[上海 ３０日 ロイター] - 中国人民銀行（中央銀行）は３０日、９月の公開市場操作（オペ）で２０００億元（２８５億２０００万ドル）の国債を買い入れたと発表した。中国の長期国債利回りは先週、過去最低水準から急伸。中央・地方政府が大規模な景気刺激策を発表したことを受けた。人民銀行は９月のオペについて「金融政策のカウンターシクリカル（景気変動の抑制）調整を強化し、銀行システムの流動性を適度に潤沢に保つ」