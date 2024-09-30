10月6日に京都競馬場で行われる、第59回農林水産省賞典京都大賞典(3歳上・GII・芝2400m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。 宝塚記念を制したブローザホーン(牡5、栗東・吉岡辰弥厩舎)は菅原明良騎手、GIIを3勝しているプラダリア(牡5、栗東・池添学厩舎)は池添謙一騎手。 ※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。 ケイアイサンデラ