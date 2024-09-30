体調不良の中、一人鎌倉に残され、やっと帰路についた柚羽さん。おなかが空いて入ったお店には、先日出会ったコウの友人の姿が…。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第12話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai 帰り道に寄ったお店で、コウの友