メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県松阪市で10月から新たな救命救急センターが患者の受け入れを始めます。三重県南部の医療体制の強化が期待されています。「地域の命を救う最後の砦に」 特定集中治療室や救急病棟などを整備し、新たに救命救急センターに指定された「松阪中央総合病院」。 10月1日からは、急性心筋梗塞や脳卒中の患者、重度のけが人などを24時間体制で受け入れます。 「この地域の命を救