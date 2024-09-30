日向坂46・正源寺陽子と藤果歩が、30日（月）発売の『月刊エンタメ』11月号（徳間書店）表紙に登場。巻頭では日向坂46が宮崎で開催した野外音楽イベント「ひなたフェス 2024」を特集する。【写真】日向坂46・東村芽依の特典ショット、ほか【5点】9月7日、8日の2日間にわたって宮崎県・ひなた宮崎県総合運動公園で開催された日向坂46の野外音楽イベント「ひなたフェス 2024」。ひなたサンマリンスタジアム宮崎でのライブだけでなく