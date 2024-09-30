BTS（防弾少年団）、TOMORROW X TOGETHERの所属事務所BIGHIT MUSICが、10代のためのヒップホップトレーニングプログラム「HIT IT BASE 2024」を開催する。「HIT IT BASE 2024」は、BIGHIT MUSICがヒップホップと音楽を愛する10代の男子生徒に無償で提供する専門的なヒップホップトレーニングプログラムだ。各分野の専門家から約1ヶ月半（11月9日〜12月15日）の間、曲の制作方法、ステージの準備、スタイリングなどを学び、プログラ