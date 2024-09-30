6月23日の宝塚記念5着後、今週の毎日王冠（10月6日、東京芝1800メートル）で始動するローシャムパーク（牡5＝田中博、父ハービンジャー）は結果次第でBCターフ（11月2日、デルマー芝2400メートル）参戦を検討する。30日、サンデーレーシングが発表した。米国行きとなれば昨年の香港カップ8着以来、2度目の海外遠征となる。