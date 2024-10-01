東京電力エナジーパートナー（東京）は３０日、オール電化住宅向けの割引を今年度で廃止すると発表した。これにより月６１０キロワット時を使う標準的な家庭で、２０２５年４月の電気料金は９６６円高い２万１４４６円になる。同社はオール電化に伴う電気料金負担の軽減に向け、毎月電力量に応じた料金部分の５％を値引きしていたが、省エネの進展などを理由に打ち切る。