子どもの成長は早いですよね。1歳半を過ぎた娘の姿を一瞬でも逃すまいと、写真を撮ったり、絵に描いたりと記録に残しているたまき(@choki_tama)さん。それでも追いつかないのは言葉の記録とのこと。かわいすぎる言葉の成長を覚えておくために、たまきさんが考えるすてきな妄想とは…？ ©choki_tama ©choki_tama ©choki_tama ©choki_tama ©choki_tama 記