自民党・石破総裁誕生後の経済の動きですが、日経平均株価は大きく下落しました。その原因や今後の見通しについて、日本テレビ経済部、日銀・金融担当キャップの渡邊翔記者が解説します。●「石破ショック」？原因は●株安は今後も続く？鈴江奈々キャスター「まず1つめのギモンです。石破さんが総裁になった後の株価の大幅下落、『石破ショック』とも呼ばれているようですが、なぜここまで急落したのでしょうか？」経済部日銀