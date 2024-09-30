バスケットボール。富樫勇樹選手が所属する千葉ジェッツが9月29日、新発田市でプレシーズンゲームを行いました。試合にはオリンピックを沸かせた元NBAプレーヤーも出場。新潟のファンを魅了しました。B1リーグ開幕を前に行われた千葉ジェッツと秋田ノーザンハピネッツのプレシーズンゲーム。会場は富樫勇樹の地元・新発田市。約1800人のファンが駆け付けました。千葉には、