2024年10月26日（土）・27日（日）よみうり大手町ホールでヴァイオリニスト・川井郁子が弦楽器奏者・和楽器奏者と共に届ける「雅」の世界、音楽舞台『源氏がたり』が開催される。 出演者のアンサンブル響は、川井郁子が結成した和楽器と洋楽器の混合編成オーケストラ響の小編成バージョン。昨年9月にNY・リンカーンセンターでのコンサートを大盛況のうちに終え、日本各地でもツアー公