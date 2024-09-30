『ゴッドファーザー』シリーズや『地獄の黙示録』（1979年）などで知られる巨匠、フランシス・フォード・コッポラ監督の最新作『Megalopolis（原題）』が窮地だ。製作費1億2000万ドルの大作ながら、北米オープニング興行収入はわずか400万ドル。9月27日～29日の週末ランキングでは第6位の発進となった。 参考：フランシス・フォード・コッポラ特集上映、11月開催『アウトサイダ&#1