東伊豆町のリアルな魅力が楽しめる参加型イベント「『都会でオフロう。』渋谷温泉 supported by 東伊豆町」が、10月5日（土）に、東京・渋谷にある渋谷ストリーム前の稲荷橋広場で開催される。【写真】雛壇飾りを再現したブースも！イベントの詳細■さまざまなブースが登場今回開催される「『都会でオフロう。』渋谷温泉 supported by 東伊豆町」は、東伊豆町の源泉を持ち込んだ「足湯温泉パーク」など、秋の休日にオフなひ