◆交流戦・ソフトバンク3軍7―6BCリーグ所属球団選抜チーム（9月30日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成外国人、ダリオ・サルディ投手（18）が先発し、2回無失点に抑えた。キューバ出身で、身長186センチの長身左腕。初回から真っすぐで押し、三者凡退。2回も1死から四球の走者を出したが併殺打に打ち取った。最速は142キロ。「球速よりもコントロールを重要視した」と振り返った。小川史3軍監督は「2回は予定。最近、制