10月に開幕するバレーボールの新リーグ「大同生命SVリーグ」の開幕記者会見が30日、東京都内で行われた。男子が10月11日、女子が同12日の開幕を前に、男女の選手らが抱負などを語った。女子のSAGA久光スプリングスはパリ五輪代表の荒木彩花（福岡県大野城市出身）が出席し、新リーグの初代女王に照準を合わせた。「チームとして1点にこだわり、勝ちにこだわり、初代女王を目指して頑張りたい。九州で唯一のSVリーグの参加チー