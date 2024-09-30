◆ソフトバンク―オリックス（30日、みずほペイペイドーム）11月10日に初日を迎える大相撲九州場所（福岡市・福岡国際センター）のPRとして、日本相撲協会の同場所担当部長の浅香山親方（52）＝元大関魁皇、福岡県直方市出身＝が始球式に登場した。「今の体重」という背番号「160」のソフトバンクのユニホームでマウンドへ。大きな弧を描いてワンバウンドで捕手の甲斐拓也のミットに納まった。始球式は初体験。「土俵を離