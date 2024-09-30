福岡県警朝倉署は30日、筑前町中牟田の路上で同日午後2時45分ごろ、小学生女児が下校中、見知らぬ男から後をつけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40代くらいで身長170センチ程度。短髪に黒色の野球帽をかぶり、白色のマスク、上下黒っぽい服を着用していたという。