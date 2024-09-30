鹿児島市議会の9月議会が30日閉会し、総額2907億円あまりの一般会計補正予算案などが可決されました。鹿児島市議会は最終本会議を開き、西原商会アリーナの耐震化の工事に係る経費を約9200万円を減額した総額2907億6623万円の一般会計補正予算案などを原案通り可決、承認しました。今回の補正予算案では2025年3月に予定されているJR仙巌園駅の開業に合わせた磯ビーチハウスの利活用の費用などが含まれています。