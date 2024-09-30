自民党の石破茂新総裁は2024年10月1日、総理大臣に選出され、新しい内閣を発足します。石破新総裁は、衆院静岡7区選出の城内実衆議院議員を経済安全保障担当大臣に起用する方針を固めました。 【写真を見る】石破新総裁 城内実衆院議員を経済安全保障担当大臣に起用へ=衆院・静岡7区 石破新総裁は、10月1日に召集される臨時国会で総理大臣に選出された後、新しい内閣の組閣に臨む見通しです。関係者によりますと、石破新総裁は静