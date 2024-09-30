全国から選ばれた8チームが争う高校バスケットボール最高峰の「U18日清食品トップリーグ」。 【写真を見る】高校バスケ最高峰「U18日清食品トップリーグ」熊本慶誠が去年王者・京都精華学園を撃破！ロー・ジョバの個人ランキングにも注目 熊本県関係初出場の女子・慶誠は、去年の王者・京都精華学園（せいかがくえん）と対戦しました。 この試合でも、セネガル人留学生ロー・ジョバが躍