新潟の魅力を発信する“にいがた観光親善大使”が9月30日、新潟市中央区のNSTを訪れ、交代を報告しました。親善大使の任期は1年で、県内のイベントのほか、県外の物産展などに参加し、新潟の魅力を全国にPRします。【第15代 鈴木里歩さん】「県内外の多くの方に新潟の魅力を再確認・新発見していただきたい」【第15代 田中美優さん】「（前職で）SNSの発信も行っていたので、情報発信力を生かして、新潟市のPRに尽力していきたい」