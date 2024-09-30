9月30日、新潟市で開かれた能登半島地震の初期対応についての検証会議。【新潟市野島晶子 副市長】「いつ起こるか分からない次の災害に備えるため、課題の整理を行うとともに、改善に向けた取り組みを検討しているところ」元日に発生した能登半島地震をめぐり、市は7月から8月にかけて各区で公聴会を開き、地震発生後の市の対応について市民からの意見を受け付けました。この日の会議では、市民の意見も踏まえ、発災直後に避難所