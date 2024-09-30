記者会見する佐賀大の児玉浩明学長（右）＝30日午後、佐賀市佐賀大（佐賀市）は30日、化粧品分野を専門的に学ぶ学部相当の「コスメティックサイエンス学環」（仮称）を新設する構想を発表した。大学によると、この分野で学部相当組織を設置するのは国公立大で初めてという。2026年4月の開設を目指す。児玉浩明学長は学内で記者会見し、化粧品関係の分野について「売り上げが伸び、大変成長を期待できる」と強調。大学の担当者