韓国の国会が職場でのハラスメント問題を巡り、韓国の人気グループ「NewJeans」メンバーのHANNIさんを参考人として選任したことが分かりました。韓国の国会は政府の労働部門の管理・監督状況を確認するために来月、職場環境を巡る全国的な調査を行います。このなかでNewJeansのメンバーHANNIさんに対し、職場でのハラスメントなどについて参考人としてヒアリングを求める方針を決定しました。ただ、「正当な理由」があれば