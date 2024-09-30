Gopal Sharma[カトマンズ ３０日 ロイター] - ネパール当局は３０日、２００人近い死者を出した洪水と地滑りの被害状況の調査を開始した。同国では２日間にわたる豪雨により、少なくとも１９２人が死亡し３２人が行方不明となっている。４００万人の人口を擁し、首都が位置する丘陵地帯のカトマンズ盆地では５６人が死亡。河川の氾濫で住宅、病院、道路、橋、市場が浸水するなど近年で最悪の被害を受けた。政府高官は被害の程