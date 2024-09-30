音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」のＡｙａｓｅと幾田りらが３０日、京都・京セラ美術館本館で行われた「ＧＵＣＣＩＣＯＳＭＯＳＡＮＥＸＰＬＯＲＡＴＩＯＮＯＦＨＥＲＩＴＡＧＥグッチ日本上陸６０周年記念展」（１０月１日〜１２月１日）のフォトコールに出演した。本件は、１００年以上にわたるＧＵＣＣＩのブランドの歴史と、現代への系譜をひもとく展覧会。Ａｙａｓｅは「すごくステキでいろんな歴史をたどるこ