女優の志田未来が３０日に自身のＳＮＳを更新し、最新ヘアセット姿を披露した。インスタグラムで「今日セットしてもらった髪型がボーイッシュで可愛かった」とつづると、ショートヘア姿でダブルピースのポーズを決めたショットをアップ。この投稿にファンからは「見た瞬間ボーイッシュ！！って思った」「おちゃめでかわいいです」「めちゃめちゃお似合い」「超絶可愛い」「ボーイッシュな未来ちゃんも推します」といったコメ