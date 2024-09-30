ドル円１４２．６０近辺、ユーロドル１．１１８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引で、ドル円は142.60付近で推移している。東京市場からロンドン朝方にかけては142.95近辺を高値に、141.65近辺まで下落した。先週末の安値を更新した。しかし、ロンドン時間に入ると買戻しに転じており、足元では142.60近辺まで反発している。先週末からの石破ショック相場は一服。 ユーロ円も同様に振幅。円買い一服と