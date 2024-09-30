共産党の第3回中央委員会総会で発言する田村智子委員長＝30日午後、東京都渋谷区の党本部共産党の田村智子委員長は30日、党本部で開かれた第3回中央委員会総会で、次期衆院選での立憲民主党との共闘見送りを明言した。安全保障関連法や野党連携を巡る立民の野田佳彦代表の姿勢を理由に挙げ「共闘の基盤が損なわれた」と述べた。比例票獲得に向けて、野党間の候補者競合をいとわず小選挙区への積極擁立を進めるとした。田村氏は