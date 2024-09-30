リズミカルなネタでブレイク中のちゃんぴおんずが9月28日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSHOWタイム』」にゲスト生出演。TikTokで大バズリしていることを明かし、共演者たちを驚かせた。【映像】ちゃんぴおんず、TikTokでは大人気バンドよりも上！？ ちゃんぴおんずの2人は、番組冒頭から全力だった。日本一おもしろい大崎が「大ちゃ〜ん」と呼び、その大ちゃんがリズムを取ると、それを大崎が見ずに「終わった〜？」と聞く