大ブレイクしたからこその悩みか。オリエンタルラジオの藤森慎吾が9月28日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSHOWタイム』」にMCとして生出演して、コンビの持ちネタ「武勇伝」について言及した。【映像】藤森慎吾、武勇伝は「ちょっと飽きちゃった」当番組は、様々なゲストと共にボートレース予想やミニゲームを楽しむ内容。この日のゲストはちゃんぴおんずで、番組冒頭から日本一おもしろい大崎が「大ちゃ〜ん」と呼び、その