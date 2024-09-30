球界を代表した名プレーヤーが、大連チャンに世界を舞台にして戦った時と同じくらい（？）の大興奮ぶりだ。パチンコ・パチスロ番組「パーラーカチ盛りABEMA店」が9月27日に放送され、国内3球団で活躍した元プロ野球選手の糸井嘉男が出演。パチンコで番組スタッフも驚く大連チャンに「WBCでサヨナラ満塁ホームランを打った気分」と興奮しまくった。【映像】“持ってる”糸井、パチンコで大連チャン糸井は投手として日本ハムに入