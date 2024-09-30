岐阜県瑞浪市大湫町でリニア中央新幹線のトンネル工事が原因とみられる水位低下が確認された問題で、JR東海は9月30日、水位低下の原因を究明するためのボーリング調査を始めた。ボーリング調査を行うための資材を組み立てる作業員=2024年9月30日、岐阜県瑞浪市、JR東海提供同社によると、同日から調査を行うための資材の搬入や組み立てを始めた。計画では、トンネルや集落の近くなど大湫町内の５箇所でボーリング調査を行い、