テレビ朝日系で、平日毎朝4時55分〜8時に放送している朝の情報番組『グッド！モーニング』。番組を支え、毎朝を明るくするチーム『グッド！モーニング』の7人（山本雪乃、紀真耶、住田紗里、斎藤ちはる、森千晴、荒井理咲子、三山賀子）は、放送後毎日ブログを更新しています。◆「本当に寂しい限り」今週は、各曜日を担当するスポーツコメンテーターたちが一斉に番組を卒業しました。共演していた『グッド！モーニング』メンバー