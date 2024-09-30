【「かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～」全話無料キャンペーン】 実施期間：10月14日まで 集英社は、同社のコミック配信サイト「ヤンジャン！」にてマンガ「かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～」の全話無料公開を実施している。期間は10月14日まで。 「かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～」は