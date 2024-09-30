自民党の石破茂・新総裁は9月30日、10月27日投開票の日程で衆議院の解散総選挙を行う方針を示しました。選挙までわずか1か月。県関係の国会議員も準備を加速させています。5度目の挑戦で選ばれた自民党の新たな顔。「石破茂君を当選者と決しました」石破茂新総裁は10月9日に衆議院を解散し、15日公示、27日投開票の日程で総選挙を行う方針を示しました。選挙までわずか1か月。この週末、自前のオレンジ色の法被姿でイベントに現れ