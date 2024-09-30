アトレティコ・マドリーFWアントワーヌ・グリーズマンが30日、自身のインスタグラム(@antogriezmann)でフランス代表からの引退を発表した。1991年3月21日生まれの33歳は、14年にフランス代表デビュー。同年のブラジルW杯で国際大会デビューを飾ると、EURO2016では6得点を奪って自身はゴールデンブーツ賞を受賞し、チームの準優勝に貢献した。さらに18年ロシアW杯でもメンバー入りを果たすと、クロアチアとの決勝ではゴール前