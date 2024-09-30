韓国産シャインマスカットの人気が急落している――。最近、韓国で注目を集めている報道だ。【注目】日本の品種を使った“韓国産イチゴ”とは「痛快な逆転勝ち」韓国関税庁の輸出入統計によると、2023年に韓国が中国に輸出したブドウは138万ドル（約1億9500万円）で、前年（273万ドル）に比べて49％減少した。韓国から中国へのブドウの輸出額は、2017年までは10万ドル以下だったが、2018年に162万ドルへと16倍も増加。2021年には83