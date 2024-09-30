絢爛豪華な館内装飾や、美術品の展示会が開かれる東京都指定有形文化財「百段階段」など、ミュージアムホテルとして知られる【ホテル雅叙園東京】。その名にふさわしいあでやかなクリスマスケーキが、今年もホテル１階にある PATISSERIE「栞杏 1928」（りあん1928）で販売されます。予約は2024年10月1日（火）から12月15日（日）までです。10台限定の「玉手箱」注目は限定10台の「玉手箱」。毎年登場するシグネチャーケーキは