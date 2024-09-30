お腹や太ももの贅肉に悩まされている方は少なくないと思います。お腹や太ももの贅肉は頑固で落としにくいからこそ、日々の運動習慣が大切。そこで採り入れたいのが、お腹や太ももなどの筋肉を一気に強化するピラティスの簡単エクササイズ【ダブル・レッグ・リフト】です。横向きに寝そべった状態で、両脚を同時に上げていくシンプルなエクササイズですが、少々ハード。でも、キツい分効果も絶大で、TVを観ながらなど“ながら”で実