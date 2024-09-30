※10月18日、東証プライム市場に上場予定のインターメスティック [東証Ｐ]、21日、札幌アンビシャス市場に上場予定の伸和ホールディングス [札証Ａ]は30日、仮条件を発表した。 ●インターメスティック 上場市場：東証プライム市場 上場予定日：10月18日 事業内容：眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の 製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズの