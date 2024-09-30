富士山の登山者の混雑を防ぐため、2024年から始まった山梨県側での通行料の徴収額が、約3億円となったことが分かりました。富士山の山梨県側での登山は、2024年からオーバーツーリズム対策のため、登山者を1日4000人に制限し、1人から2000円の通行料を徴収しました。2024年の山梨県側から富士山に登ったのは約14万9000人で、通行料の徴収額は2億9782万6000円となったことが分かりました。通行料は、富士山の開山期間での規制にかか