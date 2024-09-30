女優の古村比呂が29日に自身のアメブロを更新。友人の一周忌の日に起きた様々なハプニングを報告した。【映像】抗がん剤治療で脱毛後の古村比呂 この日、古村は「そんな日もあるねグンナイ」というタイトルでブログを更新。「今日は友の一周忌でした」と報告しつつ「寝ぼけ眼の額・鼻打ちから始まり」「つまづいたり 靴の踵が壊れたり 脚を捻ったり 友に手を合わせていたら動悸が早くなったり」と様々なハプニングが起こったと