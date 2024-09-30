東京都の日本記者クラブで記者会見する袴田巌さんの姉ひで子さん（右）と小川秀世弁護士＝30日午後1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑確定後、静岡地裁の再審公判で無罪判決が言い渡された袴田巌さん（88）の姉ひで子さん（91）は30日、東京都の日本記者クラブで記者会見した。検察が判決を不服として控訴するかが今後の焦点で、ひで子さんは「したければすればいい」と厳しい口調で語った。袴田さんは体調不良を理由に欠席