9月28日・29日の2日間にわたってAichiSkyExpoホールAにて開催された、クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー（以下、ウマ娘）』のリアルイベント「ウマ娘 プリティーダービーTwinkleCircle!inAICHI」DAY1の公式レポートが到着した。【写真】「ウマ娘 プリティーダービー Twinkle Circle! in AICHI」の模様を写真でチェックトレーナー（＝『ウマ娘』ファン）との「絆」をテーマに全国5都市で開催される本イベン