北京の天安門広場で日中戦争の犠牲者らを弔う「烈士記念日」の式典が開かれ、習近平国家主席ら最高指導部が全員参加しました。建国記念日である「国慶節」の前日の「烈士記念日」の式典は習主席が国家主席に就任した翌年の2014年に始められ、今年で11回目となります。例年、最高指導部が全員参加し、日中戦争などの犠牲者に黙祷（もくとう）を行います。習主席がこの式典に力を入れる背景には国民の愛国心を高め、中国共産